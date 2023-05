I 4 migliori film di Tony Scott: da Top Gun a Nemico Pubblico

Quando si parla di cinema action anni '80 non può non venire in mente il nome di Tony Scott. Fratello minore di Ridley Scott, ha forgiato nel tempo un vero e proprio modo di concepire il cinema d'azione con pellicole immortali entrate di diritto nell'immaginario collettivo e nella cultura pop.

Non è mai facile riuscire a fare una classifica dei film migliori di un regista, soprattutto con qualcuno come Tony Scott che, con il suo cinema adrenalinico e che, visivamente, si ispirava al 100% al mondo anni '80, ha attirato sempre tantissimo pubblico al cinema. Talmente tanto da spingere, 36 anni dopo l'uscita del suo film più famoso, a realizzare un sequel di Top Gun diventato il miglior incasso della Paramount di sempre. Nonostante ciò non è l'unica pellicola di successo a cui ha lavorato Tony Scott.

Giorni di tuono (1990)

Tom Cruise, che per anni è stato l'attore prediletto di Tony Scott, interpreta un giovane pilota di NASCAR con una forte rivalità con un veterano vicino al ritiro (Michael Rooker). Un grave incidente in cui entrambi rimangono feriti li porterà a rivedere il loro rapporto e a stringere una sincera amicizia che migliorerà la loro vita in maniera totalmente opposta. Se il giovane troverà finalmente l'amore, l'altro sarà costretto ad allontanarsi dalle gare.

Nemico Pubblico (1998)

Will Smith e Gene Hackman sono protagonisti di un thriller d'azione, tuttora ricordato come tra i migliori degli anni '90. Robert Clayton Dean entra in possesso di un video che incrimina un pezzo grosso della National Security Agency in un omicidio politico. Da queste premesse prende le mosse un thriller adrenalinico senza esclusione di colpi capace di mantenere costantemente lo spettatore con il fiato sospeso.

Una vita al massimo (1993)

Tarantino è un regista che del citazionismo ha fatto un pò il suo marchio di fabbrica. Tra i vari cineasti da cui ha "preso ispirazione" c'è anche Tony Scott con il quale aveva collaborato per Una vita al massimo. Christian Slater, interpreta un venditore di fumetti che, dopo essersi innamorato di una prostituta uccide il suo protettore e decide di sposarla. Dopo essere entrati in possesso di una valigia piena di cocaina, vivranno una vita in fuga braccati dalla mafia e dalla polizia.

Top Gun (1986)

Tra i migliori film di Tony Scott non può mancare quello che l'ha lanciato al grande pubblico e, soprattutto, ha fatto conoscere Tom Cruise al mondo intero. Il ragazzo d'America interpreta Maverick, pilota di caccia che si innamora della sua istruttrice ed è costretto ad affrontare le conseguenze della morte del suo co-pilota e migliore amico Goose. Inserito nel contesto militare degli anni '80, il film è diventato, nel corso del tempo, un vero e proprio "manifesto" americano.

