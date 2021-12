4 Metà, il trailer della nuova commedia romantica Netflix in arrivo a gennaio

Netflix ha pubblicato il trailer di 4 Metà, la nuova commedia romantica diretta da Alessio Maria Federici in arrivo sulla piattaforma streaming il 5 gennaio. Il video mostra i quattro protagonisti principali che animeranno la trama del film in un vorticoso intreccio relazionale. Ecco la trama del film.

4 Metà, che segna il ritorno di Alessio Maria Federici dietro la macchina da presa, segue la storia di Chiara, Matteo, Giulia e Dario, quattro single con personalità diverse che vengono invitati a cena una sera da Luca e Sara, due amici che tutti e quattro hanno in comune e che per sfida vogliono mettere alla prova la teoria dell'anima gemella, dimostrando se esista davvero oppure no.



Ilenia Pastorelli interpreta Chiara, un medico anestesista, impulsiva e passionale, con le idee molto chiare e alla ricerca di una relazione stabile. Matilde Gioli è Giulia, ricercatrice di statistica e matematica per la finanza, intelligente, pratica e concreta, non molto fiduciosa negli altri ma estremamente pretenziosa con se stessa. Giuseppe Maggio è Dario, un avvocato donnaiolo che nasconde una sensibilità spiccata in attesa della donna giusta per vivere appieno il vero amore. Matteo Martari è Matteo, impiegato in una casa editrice, affettuoso, istintivo e sincero, sempre pronto a mettersi in discussione e non per forza interessato ad essere al centro dell'attenzione.

Ad inizio dicembre è stato annunciato che 4 Metà arriverà a gennaio sulla piattaforma streaming di Netflix.