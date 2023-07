4 luglio tra party esclusivi e festeggiamenti privati per le star di Hollywood

Il giorno dell’indipendenza, in America, rappresenta una delle festività più importanti dell’anno e numerose celebrità non si sono lasciate sfuggire l’occasione di festeggiare nel migliore dei modi, partecipando a esclusive feste private, o utilizzando i social per ricordare a tutti l’importanza della data.

Mentre Fallout 76 omaggia gli utenti a modo suo in occasione del 4 luglio, le star di Hollywood hanno approfittato della festività per passare alcune serate, glamour o private, all’insegna del relax.

Il miliardario Michael Rubin ha tenuto una festa nella sua casa negli Hamptons che ha visto la partecipazione di numerose star dal profilo internazionale, tutte rigorosamente vestite di bianco: Insieme a Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno partecipato al party, tra gli altri, anche i rapper Travis Scott e Jay- Z e Kelly Rowland con la quasi madre adottiva Tina Knowles.

Khloe Kardashian, dal canto suo, ha utilizzato Instagram per mostrare al mondo una parte del suo allestimento per la festa, con i colori della bandiera statunitense a farla da padroni.

Stesso social utilizzato da Rebel Wilson per condividere con tutti il suo caffè preso in compagnia di Minnie e ricordare quanto sia grande l’America in termini di intrattenimento.

Ancora Instagram per Linsday Lohan che ne ha approfittato per fare gli auguri a tutti i suoi follower e ricordare loro di festeggiare in sicurezza.

Infine, per essere sicuri che non si perda il senso del festeggiamento, Michael Douglas ha postato una sua foto augurando a tutti una duecentoquarantasettesima festa dell’indipendenza e ricordando che cosa si festeggi.

A celebrazioni ormai concluse non ci resta che lasciarvi con la recensione di Independence Day, film di Roland Emmerich, vero classico del periodo.