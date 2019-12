C-3PO e Chewbecca: gli attori raccontano cosa significa recitare con un costume

Tutti i fan di Star Wars non possono non amare i numerosi personaggi e droidi che, negli anni, hanno contribuito a rendere grande il franchise Lucasfilm. Oggi, con un'intervista (in alto) ad Anthony Daniels e Joonas Suotamo, esploreremo un aspetto del cinema che spesso passa in secondo piano: com'è recitare con un costume? A raccontarlo C-3PO e Chewbecca.

Nonostante i due ruolo molti diversi, entrambi gli attori detengono due primati sui set di George Lucas: se il cestista Suotamo, con i suoi 2 metri d'altezza, è stato il primo a "vestire la pelliccia" di Chewbecca dopo Peter Mayhew, Daniels è stato l'unico attore ad essere presente in tutte le pellicole della saga, spin-off compresi, nell'iconico ruolo di C-3PO.

Il magazine Collider li ha intervistati, chiedendogli, in primo luogo, quale altro personaggio della saga avrebbero voluto interpretare: "Indosserei qualunque costume che mi permetta di sedermi" dichiara scherzosamente Daniels, alludendo alla poca praticità dell'armatura del droide dorato.

L'intervista entra nel vivo quando ai nostri viene chiesto di dare un consiglio alle nuove generazioni di attori: entrambi concordano sull'importanza che hanno l'arte del saper maneggiare burattini e piccoli pupazzi nelle produzioni hollywoodiane, consigliando a chi volesse intraprendere la loro stessa carriera di specializzarsi in questo settore:

"A volte c'è bisogno che sei, anche otto tecnici lavorino sulla medesima scena, creando una sorta di danza di mani e pupazzi, imparare il teatro di figura è fondamentale. Le creature funzionano meglio se viene percepita l'umanità attraverso la manipolazione."

Suotamo prosegue incoraggiando i nuovi aspiranti tecnici ad "uscire sempre di casa, perché nessuno verrà a bussare alla vostra porta."

Parlando di Baby Yoda (già sold-out sui marketplace di tutto il mondo) e di quale vorrebbero fosse la prima esperienza del piccolo alieno verde, rispondono che sarebbe molto divertente assistere alle sue prime capriole o alla sua prima interazione con la neve.

Star Wars: L'ascesa di Skywalker è giunto al suo secondo giorno nelle sale italiane e finalmente ha debuttato anche in quelle oltreoceano, registrando incassi stellari. Passate dalla nostra recensione dell'Episodio IX e dalla nostra intervista esclusiva a Chewbecca per saperne di più.