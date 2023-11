39 anni fa Sarah Connor registrava il messaggio per John Connor sul finale di Terminator

Ci sono date che non sono date qualunque, almeno non per i fan di questa o quella saga: per chi è cresciuto con Terminator, ad esempio, il 10 novembre non può essere considerato un giorno come tanti, fondamentale com'è stato per la nascita della ribellione contro le macchine guidate dall'Intelligenza Artificiale Skynet.

Come molti di voi non avranno mancato di notare, dunque, oggi ricorre il 39esimo anniversario degli eventi narrati dalle ultime sequenze del film che secondo James Cameron fu salvato dall'accento di Schwarzenegger: quelle, appunto, durante le quali ascoltiamo le parole rivolte da Sarah al figlio al quale darà la vita di lì a poco.

"Devo raccontarti di tuo padre, però, é una cosa molto difficile. Influenzerà la tua decisione di mandarlo qui sapendo che é tuo padre? Se tu non mi mandi Kyle non nascerai mai. Mio dio, c’é da impazzire pensandoci. Ma credo che debbo dirtelo. Glielo devo proprio a Kyle. Magari ti aiuterà sapere che nelle poche ore che abbiamo avuto, ci siamo amati tanto. Ci siamo amati per tutta la nostra vita" recitava la voce di Linda Hamilton. E voi, avevate fatto caso a quest'anniversario? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento sulla saga di Terminator.