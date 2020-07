365 giorni, il quasi porno di Netflix da record: numeri impressionanti, vedere per credere

Con i cinema chiusi e i maggiori blockbuster come Tenet e Mulan rinviati, nella particolare estate 2020 non si può far altro che dedicarsi alla passione del porn...ehm, dei film in streaming: ne sa qualcosa Netflix, che con il nuovo "crime erotico" 365 giorni sta ottenendo un successo incredibile.

Come fa notare Forbes, infatti, il thriller erotico polacco è una vera e propria hit per la piattaforma di streaming on demand, e negli Stati Uniti ha trascorso 12 giorni nella top 10 dei titoli più visti del popolare servizio.Al momento il record è di 18 giorni ed è detenuto da Spenser Confidential, commedia action con Mark Wahlberg diretta da Peter Berg.

Inoltre, l'opera sta collezionando diversi altri primati:

"365 Days è stato l'unico film ad aver debuttato per primo, scendere di qualche posizione e poi tornare di nuovo in testa nella Top 10 giornaliera di Netflix" scrive Forbes. "Attualmente è il terzo film più trasmesso tra quelli della Top 10: solo Cattivissimo me e The Angry Birds Movie 2 lo hanno preceduto".

Un risultato a dir poco sorprendente per un film polacco con un cast di sconosciuti. 365 giorni, come osserva sempre Forbes, è anche vicina a battere un record di Netflix: "Non solo 365 giorni è sul punto di battere il record per il maggior numero di giorni consecutivi nella Daily Top 10, ma il film sta per diventare anche quello più visto in streaming nel 2020."

Il film, fondamentalmente un quasi-porno molto controverso e criticato, dovrebbe superare Angry Birds Movie 2 in pochi giorni e secondo le stime riuscirà a fare lo stesso anche con Cattivissimo me, diventando a quel punto il re dello streaming 2020.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di 365 giorni.