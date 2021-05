365 giorni: Netflix ha ascoltato le vostre polemiche, per questo arrivano due sequel!

Come sappiamo bene anche le polemiche, anzi soprattutto quello, contribuiscono ad aumentare la popolarità: e, dato che 365 giorni, il film erotico polacco realizzato da Netflix, è diventato uno dei titoli più cliccati sulla piattaforma dal momento della sua uscita, ecco in arrivo ben due sequel!

I membri del cast originale Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka riprenderanno i loro ruoli principali, e previsto è anche il ritorno di Magdalena Lamparska. Il modello e attore Simone Susinna si unisce al cast come nuovo personaggio, Nacho, mentre Barbara Białowąs e Tomasz Mandes torneranno per la regia. La trama del primo sequel vedrà Laura e Massimo ritrovarsi, ma il loro nuovo rapporto è complicato dai legami familiari di lui e da un uomo misterioso che entra nella vita di lei per conquistarla.

Il primo film ha generato accese polemiche e discussioni online, con addirittura una petizione da circa 95.000 firme per farlo rimuovere da Netflix. D'altra parte però la vera petizione è arrivata direttamente su Netflix, dato che gli spettatori hanno fatto schizzare a colpi di visualizzazioni la popolarità del film, in grado di entrare nella Top 10 di Netflix in oltre 90 paesi (ed è stato il quarto film più cercato su Google a livello globale nel 2020, secondo lo streamer).

L'annuncio di questi due sequel suggerisce anche l'approccio delle piattaforme basate sui dati di visualizzazioni: in sostanza, Netflix traccia ciò che i propri abbonati guardano maggiormente e rispondono di conseguenza con le loro scelte di produzione. La differenza fondamentale questa volta è che, al contrario del primo 365 giorni, realizzato da uno studio terzo e acquistato da Netflix, i due sequel saranno prodotti dallo stesso streamer, dunque è lecito aspettarsi un approccio più cauto rispetto al controverso film originale.

Le riprese del sequel inizieranno questo mese in Polonia e passeranno anche per l'Italia: l'uscita è prevista per il 2022. I titoli scelti sono 'This Day' per la Parte 2 e 'Next 365 Days' per la Parte III.