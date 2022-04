365 giorni: Adesso, trailer per il sequel del film quasi porno targato Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di 365 giorni: Adesso, primo dei due sequel annunciati di 365 giorni, film dai contorni quasi porno che nel 2020 raggiunse un incredibile successo sulla piattaforma digitale al momento della sua diffusione in streaming. All'epoca, il film di produzione polacca registrò numeri impressionanti.

I membri del cast originale Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka riprendono i loro ruoli principali, e previsto è anche il ritorno di Magdalena Lamparska. Il modello e attore Simone Susinna è tra le new entry del cast nei panni di Nacho, mentre Barbara Białowąs e Tomasz Mandes sono ancora i nomi dietro la macchina da presa. La trama del primo sequel vedrà Laura e Massimo ritrovarsi, ma il loro nuovo rapporto è complicato dai legami familiari di lui e da un uomo misterioso che entra nella vita di lei per conquistarla, di seguito la sinossi ufficiale diffusa da Netflix:

"Laura e Massimo sono tornati e non sono mai stati così travolti dalla passione. Ma il nuovo inizio della coppia è complicato dai legami familiari di Massimo e da un uomo misterioso che si insinua nella vita di Laura per conquistare il cuore e la fiducia della donna… a ogni costo."

Il primo film ha generato accese polemiche e discussioni online, con addirittura una petizione da circa 95.000 firme per farlo rimuovere da Netflix. D'altra parte però la vera petizione è arrivata direttamente su Netflix, dato che gli spettatori hanno fatto schizzare a colpi di visualizzazioni la popolarità del film, in grado di entrare nella Top 10 di Netflix in oltre 90 paesi (ed è stato il quarto film più cercato su Google a livello globale nel 2020, secondo lo streamer).

365 giorni: Adesso approderà sulla piattaforma il 27 aprile 2022, ben prima di quanto ci saremmo aspettati! Nel frattempo, potete recuperare la nostra recensione di 365 giorni.