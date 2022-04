365 Giorni Adesso debutta primo su Netflix e con un lusinghiero 0% su Rotten Tomatoes!

Come da copione, 365 giorni: Adesso ha debuttato in testa nella classifica di Netflix, riprendendo da dove aveva lasciato il capitolo originale che nel 2020 era diventato una delle hit assolute della storia della piattaforma, e sempre come da copione la critica è andata in tutt'altra direzione.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, dopo aver detronizzato Justice League di Zack Snyder dalla top dei film più visti, 365 giorni: Adesso ha debuttato con un raro 0% su Rotten Tomatoes, un punteggio tutto sommato lusinghiero per un film fieramente trash che costruì il successo del primo capitolo sulle polemiche, le controversie e la pessima qualità.

Si tratta del 44esimo film nella storia del noto aggregatore di recensioni ad arrivare a toccare un voto così basso, anzi letteralmente il voto più basso consentito: l'ultimo in ordine cronologico è stato Hard Kill di Bruce Willis nel 2020, mentre tra i più famosi citiamo Pinocchio di Roberto Benigni, il remake di Cabin Fever, Staying Alive con John Travolta e Lo squalo 4: La vendetta.

Nel sequel di 365 giorni Anna-Maria Sieklucka e Michele Morrone tornano nei panni di Laura e Massimo, con le new entry Simone Susinna (Nacho), Magdalena Lamparska (Olga) e Otar Saralidze (Domenico). Alla regia di nuovo Barbara Białowąs e Tomasz Mandes, su una sceneggiatura di Mojca Tirs e Blanka Lipińska, autrice dei libri che hanno ispirato la serie. Per altri approfondimenti guardate il trailer di 365 giorni Adesso, disponibile ora (o meglio, adesso) su Netflix.