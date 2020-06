365 Days, il direttore della fotografia non ha dubbi: 'Molto più erotico di 50 Sfumature'

Pubblicato su Netflix all'inizio di giugno, il terribile 365 Days di Barbara Bialowas con protagonista il nostro Michele Morrone è divenuto negli ultimi giorni molto popolare sulla piattaforma streaming, e anche se racconta di base una guerra tra la mafia polacca, sono in verità forti diversi elementi erotici e sensuali.

Così presenti che in molti hanno infatti paragonato il film alla serie di 50 Sfumature di Grigio, con cui condivide la tendenza alla perversione e ai giochini sessuali. Se chiedete però al direttore della fotografia di 365 Days, Bartek Cierlica, il film della Bialowas è molto ma molto più erotico dei film basati sui romanzi di E.L. James.



Discutendo con Variety dell'obiettivo cinematografico di 365 Days, infatti, a Cierlica è stato chiesto come si sentisse all'idea che il film da lui curato sia stato chiamato da molti un "porno per ricchi". E la risposta è la seguente:



"Porno per ricchi, dici? Non so se sentirmi offeso o lusingato. Il film e il libro erotico scritto da Blanka Lipinska si basa su quella che è una sorta di interpretazione in chiave fiabesca per donne adulte de La Bella e la Bestia. La storia è in qualche modo vicina a 50 Sfumature di Grigio. Entrambi si basano sulle stesso concept: un uomo bello e ricco che decide di aprire le porte a una nuova vita e a nove esperienze sessuali alla protagonista femminile. Ma in 365 Days la protagonista femminile è molto più forte ed emancipata rispetto a quella delle vecchie fiabe".



Per Cierlica, comunque, guardando alle somiglianze sopra espresse e anche ai luoghi meravigliosi e alle relazioni intime dei personaggi, è facile notare il legame a 50 Sfumare e comprendere come mai il film sia così popolare su Netflix, ma per lui "365 Day + più hardcore": "Ogni scena di sesso nel film è diversa. La relazione si evolve. Inizia con la paura dell'ignoto e della tentazione. Si evolve attraverso il puro sesso con BDSM e termina infine con l'amore".



Vi lasciamo alla recensione di 365 Days.