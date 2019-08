355, lo spy thriller con Jessica Chastain e Lupita Nyong'o ha finalmente una data d'uscita

Al Festival di Cannes 2018, l'ormai annunciato 355 con protagonista Jessica Chastain (IT: Capitolo Due) aveva scatenato una vera e proprio guerra all'ultima offerta, che aveva visto contendersi i diritti del film diversi studios e infine vinta dalla Universal, che ha finalmente annunciato in queste ore la data d'uscita ufficiale del film

Stando alle comunicazioni ufficiali, dunque, 355 scritto e diretto da Simon Kinberg (X-Men: Dark Phoenix) uscirà nelle sale americane il 15 gennaio 2021, con le riprese cominciate già la settimana scorsa in Europa. Come già riportato in precedenza, ad affiancare la Chastain nel cast di questo interessante spy thriller troveremo nomi femminili di tutto rispetto del calibro di Lupita Nyong'o (Noi), Penelope Cruz (Dolor Y Gloria) e Diane Kruger (Bastardi senza gloria).



Non mancheranno comunque co-protagonisti maschili, interpretati invece da Sebastian Stan (Captain America: Civil War) e da Edgar Ramirez (Gold). La storia del film seguirà un gruppo di donne provenienti da diversi contesti di spionaggio che uniranno le loro forze per fermare un complotto terroristico di proporzioni globali.



355 è prodotto sempre dalla Chastain e da Kinberg insieme a Kelly Carmichal, mentre ad affiancare il regista alla sceneggiatura c'è anche Theresa Rebeck. Un progetto ricco di grandi attori e davvero molto intrigante di cui non vediamo l'ora di conoscere più dettagli.