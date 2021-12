355: Jessica Chastain, Sebastian Stan e Diane Kruger ci portano dietro le quinte del film

Gennaio sarà il mese delle spie, perché non solo The King's Man Le Origini arriverà finalmente al cinema, ma è in uscita anche 355, lo spy movie con Jessica Chastain, Sebastian Stan e Diane Kruger. Vediamo insieme una featurette tutta dedicata alle scene d'azione.

Jessica Chastain, Sebastian Stan e Diane Kruger sono solo alcuni dei protagonisti del nuovo film di Simon Kinberg, 355, ma sanno perfettamente che cosa vuol dire tirare (e ricevere) calci e pugni.

"Guardate, sulla maglia c'è l'impronta della mia co-star" ci fa notare infatti Stan nella featurette che vedete anche in testa alla notizia, dove gli attori dello stellare cast della pellicola ci spiegano quanto sforzo e impegno abbiano messo tutti nel realizzare le sequenze di lotta, senza esclusione di colpi.

Dopotutto, la Chastain lo aveva detto: le spie donna al cinema meritano di meglio, e quale modo migliore di rappresentarle se non belle, carismatiche, e che spaccano?

"Quando un'arma segreta e pericolosa finisce nelle mani di un mercenario, l'agente della CIA Mason 'Mace' Brown (Jessica Chastain) dovrà collaborare con la tosta Agente Marie (Diane Kruger), la sua rivale tedesca, l'ex alleata dell'MI6 e genio del computer Khadijah (Lupita Nyong'o), e la psicologa colombiana Graciela (interpretata da Penelope Cruz) per portare a termine la complicata e potenzialmente letale missione di recupero. Intanto, le nostre eroine dovranno cercare di restare sempre un passo avanti a Lin Mi Sheng (Fan Bingbing), una misteriosa donna che sta tracciando ogni loro mossa. Dai caffè di Parigi ai mercati del Marocco, fino alle zone più facoltose e glamour di Shanghai, il quartetto tutto al femminile stringerà una delicata alleanza che potrebbe salvare il mondo... o farle uccidere".