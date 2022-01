355, Jessica Chastain racconta l'infortunio sul set che l'ha fatta finire in ospedale

Recentemente Jessica Chastain ha parlato di 355, spy movie di cui è produttrice e attrice. Nel corso del Late Late Show With James Corden, Chastain ha rivelato di essersi inavvertitamente ferita alla testa durante una scena di combattimento, finendo in ospedale per un trauma cranico.

Chastain ha raccontato che la sua collega, Penelope Cruz, ha dovuto insistere per un paio di ciak per convincerla ad andare in ospedale e farsi controllare. "Stavo girando una scena di combattimento, e ci trovavamo su un pavimento di marmo. Mi sono ritrovata a cadere sulla mia testa, ho valutato male la distanza, ho sentito un crack. Potrebbe essere il motivo per cui sono così adesso. Tutti si sono fermati e sembravano spaventati, io ero un po' disorientata, come se non fossi certa di cosa stesse succedendo" ha raccontato l'attrice.

Un momento sicuramente preoccupante, che ha visto però il pronto intervento della stunt di Chastain. "La mia controfigura è corsa verso di me... ed era tipo, mi dispiace, ma devo rimetterlo dentro e io ero seduta lì ed ero tipo rimettere dentro cosa? Il mio cervello è uscito dalla mia testa? Cosa sta succedendo? Credo fosse solo un livido alla testa che stava pulsando. A quel punto ho fatto un altro paio di ciak perché non sono una persona che si arrende facilmente e alla fine sono andata in ospedale."

Potete ascoltare le sue parole nel video che troverete in cima all'articolo, intorno all'ottavo minuto. Intanto l'attrice ci porta dietro le quinte di 355 con Sebastian Stan e Diane Kruger.