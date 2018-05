355: Jessica Chastain, Penelope Cruz e Marion Cotillard nel nuovo spy-thriller

I diritti di distribuzione dell’atteso spy-thriller intitolato 355 saranno messi in vendita al prossimo market internazionale del Festival di Cannes, dove gli studio faranno probabilmente a gara.

Secondo quanto riportato da Deadline, il film segnerà la seconda regia di Simon Kinberg, il cui esordio – X-Men: Dark Phoenix – è stato rimandato al 2019 per ulteriori riprese aggiuntive ordinate dalla 20th Century Fox. Kinberg, inoltre, è noto per aver scritto i tre precedenti film del franchise (Apocalisse, Giorni di un futuro passato e X-Men: L’inizio), così come per aver firmato le sceneggiature di Sherlock Holmes (con Robert Downey Jr.) e Abraham Lincoln: Vampire Hunter.

355 seguirà un gruppo di abilissime agenti segrete arruolate dalle agenzie governative di tutto il mondo per evitare che una misteriosa organizzazione acquisti sul mercato nero un’arma letale che getterebbe il mondo nel caos. Il gruppo sarà composto da Jessica Chastain (Molly’s Game), Marion Cotillard (Assassin’s Creed), Penelope Cruz (Assassinio sull’Orient Express), Fan Bingbing (X-Men: Giorni di un futuro passato) e Lupita Nyong’o (Black Panther).

Jessica Chastain, che è presente anche nell’esordio di Kinberg, X-Men: Dark Phoenix, non solo è parte del cast, ma è anche accreditata come autrice del soggetto originale. L’attrice ha detto di essere stata ispirata nella stesura di questa storia mentre stava lavorando a The Help e che adorava l’idea di vedere nuovamente un gruppo totalmente al femminile insieme in un genere solitamente maschile come i film di spionaggio. Un po’ alla Charlie’s Angels.

“Adoro i film di Bourne, i film della saga Mission: Impossible e mi chiedevo perché, a parte Charlie’s Angels, non c’è mai stato un vero action-thriller di spionaggio con un cast interamente femminile. Questo mi ha fatto cominciare a pensare alla storia, e in più al fatto di avere un cast di attrici da tutto il mondo per renderlo un vero progetto internazionale. Ho realizzato il tipo di libertà creativa che avremmo avuto e ho girato questa idea a Simon, dicendogli anche le attrici a cui avevo pensato e lui è stato davvero molto dolce. Ha detto: ‘Lo voglio fare con te’”.

Il titolo del film, 355, proviene da una della prime vere spie statunitensi all’epoca della rivoluzione americana, che era anche una donna, quindi Agente 355 è divenuto in seguito uno slang nella CIA per indicare una spia donna. La Chastain ha affermato di esserne venuta a conoscenza mentre faceva ricerche per il suo ruolo in Zero Dark Thirty.

355 è già uno dei più chiacchierati spy-thriller del momento e i diritti verranno venduti al prossimo Festival di Cannes.