Sono 32 i film d'animazione selezionati per gli Oscar 2020, è record di presenze

Dopo il record per I film stranieri, la cui statuetta per motivi di politically correct è stata ribattezzata Oscar al Miglior Film Internazionale, anche la categoria per l'animazione quest'anno ha raggiunto numeri inediti.

Da The Addams Family a Frozen II, da Toy Story 4 a Abominable e The Secret Life of Pets 2, sono ben 32 i film presentati per la categoria dei lungometraggi d'animazione agli Oscar 2020, una cifra record che supera di molto le 25 sotto-iscrizioni degli Oscar 2019. Nel 2017 il numero si era fermato a 26, mentre nel 2016 fu siglato il precedente record di 27.

L'elenco dei contendenti rende molto interessante la gara per l'ambito premio, che sarà consegnato il 9 febbraio 2020. Con un ensemble che include nel cast vocale Charlize Theron, Allison Janney e Bette Midler, The Addams Family sta facendo benissimo al box office - ha incassato $35 milioni al botteghino nazionale nel giorno d'esordio, questo venerdì - mentre gli spettatori di tutto il mondo, votanti dell'Academy e non, stanno ancora aspettando con ansia l'uscita di Frozen II, già in pole position prima ancora del suo debutto nelle sale (previsto per il 22 novembre) insieme ovviamente a Toy Story 4.

Qui sotto l'elenco completo dei titoli papabili per una candidatura:

"Abominable”

“The Addams Family”

“The Angry Birds Movie 2”

“Another Day of Life”

“Away”

“Buñuel in the Labyrinth of the Turtles”

“Children of the Sea”

“Dilili in Paris”

“Frozen II”

“Funan”

“Genndy Tartakovsky’s ‘Primal’ – Tales of Savagery”

“How to Train Your Dragon: The Hidden World”

“I Lost My Body”

“Klaus”

“The Last Fiction”

“The Lego Movie 2: The Second Part”

“Marona’s Fantastic Tale”

“Missing Link”

“Ne Zha”

“Okko’s Inn”

“Pachamama”

“Promare”

“Rezo”

“The Secret Life of Pets 2”

“Spies in Disguise”

“The Swallows of Kabul”

“This Magnificent Cake!”

“The Tower”

“Toy Story 4”

“Upin & Ipin: The Lone Gibbon Kris”

“Weathering with You”

“White Snake”

Per altre notizie, vi ricordiamo che anche quest'anno la Notte degli Oscar non avrà un presentatore fisso.