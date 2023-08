300, perchè nel film di Zack Snyder si vede poco sangue?

Prima ancora di essere una rappresentazione storica, 300 è l'adattamento di una celebre graphic novel diventata poi un successo editoriale in tutto il mondo. La scelta di Snyder di riprendere fedelmente lo stile utilizzato all'interno dei disegni non lo ha messo al riparo da critiche.

Gerard Butler e Zack Snyder cercarono di rendere 300 un film storicamente accurato imponendo delle soluzioni e delle scelte che non si distanziassero particolarmente da ciò che effettivamente avveniva all'epoca degli eventi. Uno degli elementi più criticati della pellicola riguarda il modo in cui viene rappresentata la violenza. Nonostante 300 si presenti come un prodotto poco realistico ma allo stesso tempo iperviolento, si vede pochissimo sangue.

Nei lunghi combattimenti che sono il vero cuore del film, le macchie di sangue non appaiono mai per terra. In una scena scompare mentre, in altre svanisce nell'aria. In un altro, dopo essere cadute per terra le gocce sporgono come frecce, citando direttamente una delle tavole più iconiche del fumetto di Frank Miller, pubblicato nel 1998. L'autore, tra le pagine della graphic novel, cercava di dare una interpretazione pop che è stata ripresa di pari passo all'interno della pellicola diretta da Zack Snyder.

