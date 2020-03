300, Gerard Butler è tornato a Sparta: l'epico filmato sotto la statua di Leonida

L'attore Gerard Butler, che ha ottenuto la fama mondiale con 300 di Zack Snyder, è tornato a Sparta nelle scorse ore per la celebrazione del rito della Torcia Olimpica.

L'attore è stato invitato a portare la torcia da Mystras a Sparta, e una volta arrivato la cerimonia di ufficializzazione si è tenuta proprio nei pressi della statua del generale Leonida. A quel punto la star di Hollywood non si è potuta esimere dal rilasciare alcune dichiarazioni in merito.

Nel filmato, condiviso su Twitter in queste ore e diventato immediatamente virale, Butler ha parlato dell'eredità che gli Spartani hanno lasciato per le generazioni a venire, e di come ancora oggi le persone li guardino come simboli di eroismo. L'attore si è anche detto profondamente cambiato dal loro coraggio e dalla loro storia, approfondita ovviamente durante le riprese del film di Snyder. Addirittura definisce Sparta come "terra santa", per poi lasciarsi andare ad uno dei suoi iconici gridi di battaglia. Potete vedere il video in calce all'articolo.

La torcia continuerà il suo viaggio attraverso il paese fino al 19 marzo, quando giungerà ad Atene.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla vera storia di Leonida e dei suoi guerrieri e all'Everycult su Watchmen, altro lungometraggio di Zack Snyder attraverso il quale abbiamo potuto analizzare anche la forza iconica delle immagini di 300.