300, il folle allenamento di Gerard Butler e il corto che Zack Snyder presentò a Warner

Stasera torna in tv 300 di Zack Snyder, secondo film del divisivo regista Green Bay che dopo il successo ottenuto con il remake de L'Alba dei Morti Viventi consacrò il suo stile visivo unico grazie al kolossal Warner Bros. con protagonista Gerard Butler.

Il film, oltre a Butler, include diversi volti noti come Lena Headey, David Wenham, Dominic West, Rodrigo Santoro e perfino un Michael Fassbender al debutto assoluto: a tutti loro (tranne alla futura interprete di Cersei Lannister de Il Trono di Spade, che pure appare senza veli) la sceneggiatura chiedeva di rimanere perennemente a torso nudo, per rispettare la graphic novel originale di Frank Miller.

Per scolpire adeguatamente il proprio corpo, l'intero cast di guerrieri spartani è stato sottoposto a un rigoroso regime di allenamento di 8 settimane organizzato da Marc Twight, un alpinista professionista detentore del record mondiale. Gli attori non hanno mai ripetuto lo stesso esercizio due volte, impedendo al corpo di adattarsi a qualsiasi tipo di sforzo. Gerard Butler ha detto che l'allenamento è stata la cosa più difficile che abbia mai dovuto fare nella sua vita, e lo stesso Twight ammise di aver esagerato un tantino negli sforzi richiesti. Essendo il re degli spartani, purtroppo per lui, Butler trascorse in palestra una media 4 ore al giorno per oltre 4 mesi.

Un altro grande sforzo fu quello di Zack Snyder, sebbene creativo e non fisico: nel tentativo di convincere i dirigenti della Warner a realizzare il visionario film, infatti, il regista e il suo team scannerizzarono ogni singola pagina dal romanzo grafico di Frank Miller, rimuovendo tutti i dialoghi e aggiungendo una semplice animazione ad ogni fotogramma (come del fuoco ardente, delle nuvole in movimento, degli occhi scintillanti e altre cose). Hanno poi montato tutte queste animazioni insieme creando l'equivalente di un fumetto animato, con Snyder che assunse personalmente il suo amico Scott Glenn per registrare una narrazione fuori campo da allegare.

Snyder ha portato il film animato alla Warner Bros., ma non tutti erano convinti: pertanto, il regista deciso di girare un "test" live-action, realizzando un cortometraggio di 90 secondi girato con un piano sequenza a 360 gradi che aveva per protagonista un singolo spartano intento ad uccidere diversi persiani. Visto questo mini-film, la Warner diede luce verde.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult su Watchmen e all'Everycult su Batman v Superman.