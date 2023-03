300, su quale evento storico si basa il film con Gerard Butler?

Nel 2006 usciva 300, iconico film diretto da Zack Snyder/B> che vede Richard Butler come protagonista assoluto. Tra combattimenti e scene indimenticabili, si nasconde una verità storica ad alcuni ancora sconosciuta.

Il film infatti è basato sulla battaglia delle Termopili (avvenuta nel 480 a.C). Tale scontro vide persiani e spartani scontrarsi in una lotta evidentemente sbilanciata: al tempo infatti i persiani erano numericamente superiori agli spartani, che erano solamente 300 (nello specifico uomini della guardia reale di Leonida, rigorosamente con figli, per assicurare che la loro dinastia avesse un seguito).

La guida di Leonida, nel film interpretato da Butler, fu talmente forte da far resistere il piccolo esercito spartano per ben tre giorni. Come aveva predetto l'Oracolo di Delfi, consultato da Leonida prima di partire, il condottiero trovò la sua morte nella battaglia. Nonostante la triste fine, l'esercito spartano dimostrò una ferrea strategia militare che seppe fronteggiare un esercito decisamente più numeroso.

Il film di Snyder ne è una versione romanzata, ma non mancano verità storiche e fedeli, come ad esempio la famosa frase pronunciata dalle donne del tempo ai loro mariti spartani, prima di partire: "Ritorna con il tuo scudo o su di esso". Il regista infatti ci ha tenuto all'accuratezza storica di 300.