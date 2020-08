300: Annunciata l'edizione in formato 4K del film di Zack Snyder

Si torna a parlare di 300, celebre pellicola di Zack Snyder, questa volta si tratta di una notizia che farà molto piacere ai numerosi appassionati del film con protagonista Gerard Butler: Warner Bros ha infatti annunciato di essere al lavoro su una nuova versione in formato 4K.

Il film uscito nelle sale nel corso del 2007 sarà disponibile in una edizione inedita in cui sarà presente un Blu-ray con formato video in risoluzione 4K Ultra HD e la colonna sonora rimasterizzata con tecnologia Dolby Atmos. Tra i contenuti speciali verranno riproposte le interviste a Zack Snyeder, allo sceneggiatore Kurt Johnstad e a Larry Fong, in cui verranno discusse le differenze tra la storia vera e quella immaginata da Frank Miller, inoltre sarà possibile vedere alcune scene tagliate dal film. Infine sarà presente anche un codice per poter scaricare in formato digitale i contenuti del Blu-ray.

Questa nuova edizione sarà disponibile a partire dal prossimo 6 ottobre, in calce alla notizia è presente la copertina del cofanetto, ancora non conosciamo il prezzo di partenza o se sarà già disponibile anche per il mercato italiano. Chiudiamo la notizia con questo filmato del protagonista di 300 ritornato in Grecia per partecipare al celebre rito della Torcia Olimpica.