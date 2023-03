300: l'alba di un impero, perchè il protagonista fu costretto a dimagrire per il film?

Il primo capitolo di 300 è ricordato da tutti per lo stile quasi "da videogioco" e dai fisici scolpiti che i vari protagonisti sfoggiavano. Nel sequel sembra che alcuni membri del cast fossero terrorizzati a sottoporsi ad allenamenti intensivi ma, a quanto pare, non fu necessario per il film.

A porre l'interrogativo è stato il protagonista Sullivan Stapleton che, vedendo la fisicità sfoggiata da Gerard Butler nel primo film, era convinto di essere obbligati a metter su massa muscolare per il film. Gli allenamenti intensivi sono all'ordine del giorno ad Hollywood in particolare per coloro che interpretano personaggi dall'immagine iconica. Un esempio è sicuramente Hugh Jackman costretto a dieta ed allenamento per tornare nei panni di Wolverine in Deadpool 3.

Insomma, Stapleton si era già preparato all'eventualità di doversi sottoporre ad un nuovo regime alimentare e d'allenamento. In realtà la produzione del film non gli chiese di aumentare la sua massa corporea ma addirittura di dimagrire. Questo perchè, storicamente, gli ateniesi sfoggiano un fisico più asciutto e meno muscoloso e massiccio degli spartani. Stapleton, quindi, dovette dimagrire tra i 10 e i 12 chili rispetto al suo peso tradizionale in modo da avere una corporatura scolpita ma allo stesso tempo asciutta e "storicamente" aderente.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film vi consigliamo la nostra recensione di 300 - L'alba di un Impero, sequel della celebre pellicola con protagonista Gerard Butler. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!