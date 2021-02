30 Anni in un Secondo, quante star Marvel nel film con Jennifer Garner!

Quando 30 Anni in un Secondo debuttò nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il Marvel Cinematic Universe non era neanche in fase embrionale: il mastodontico franchise avrebbe preso il via soltanto 4 anni dopo con il primo Iron Man, ma già nel film del 2004 è possibile trovare una reunion in anticipo di alcuni futuri Avengers.

Il primo a saltare all'occhio è ovviamente Mark Ruffalo: l'attore, che nel film interpreta il miglior amico (e, successivamente, marito) di Jenna, avrebbe raccolto 8 anni dopo il testimone di Edward Norton entrando a far parte degli Avengers nel ruolo di Bruce Banner/Hulk.

Passiamo allora a Judy Greer: la Lucy Wyman di 30 anni in un secondo è nota ai fan Marvel come la Maggie Lang vista in Ant-Man e Ant-Man and the Wasp; anche Andy Serkis sarebbe apparso di lì a qualche anno nell'MCU nel ruolo di Klaw (Avengers: Age of Ultron e Black Panther), mentre Brie Larson, che nel film di Gary Winick appare brevemente come una delle famigerate "ragazze del sestetto", oggi è nota in tutto il mondo come Captain Marvel.

E Jennifer Garner? Come molti ricorderanno anche lei avrebbe detto la sua nel mondo dei cinecomic di lì a un anno, ben prima che l'MCU prendesse vita: la nostra fu infatti protagonista di Elektra, tornando a ricoprire lo stesso ruolo in cui già l'avevamo vista nell'altrettanto sfortunato Daredevil del 2003. Li avevate riconosciuti tutti? Fatecelo sapere nei commenti! Nel frattempo, vediamo a quanti eroi del Marvel Cinematic Universe abbiamo detto addio tra la Fase 1 e la Fase 3.