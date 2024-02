I 3 scrittori che hanno influenzato di più i dialoghi di Quentin Tarantino

Ormai lo sappiamo che Quentin Tarantino è un autore onnivoro sotto ogni punto di vista, non solo cinematografico. Infatti lui stesso ha svelato quali sono stati i tre scrittori che lo hanno influenzato di più, soprattutto per quanto riguarda i dialoghi delle sue sceneggiature.

Il primo citato da Quentin Tarantino è Elmore Leonard, che nei tantissimi romanzi e racconti pubblicati ha narrato storie western, crime e pulp proprio con un'attenzione e una precisione incredibile nei dialoghi, tramite i quali faceva progredire davvero la trama. Dai suoi romanzi e racconti sono anche stati tratti parecchi film come Quel treno per Yuma, Get Shorty e lo stesso Jackie Brown.

Poi c'è David Mamet, vincitore del Premio Pulitzer nel 1984 per l'opera teatrale Glengarry Glen Ross, ma ha avuto anche due candidature al Premio Oscar per la sceneggiatura de Il verdetto e di Sesso & potere. Mamet ha scritto anche altre sceneggiature che hanno fatto la storia del cinema come quella de Il postino suona sempre due volte e Gli intoccabili.

Terzo autore che ha influenzato Quentin Tarantino è invece Richard Pryor, comico, cabarettista, attore e sceneggiatore, considerato uno dei più grandi stand-up comedian di sempre, che con le sue parole riusciva a toccare temi complessi tramite un linguaggio diretto e senza compromessi.

Sapete invece chi ha spinto Quentin Tarantino a diventare uno sceneggiatore? Tutte persone che hanno contribuito in maniera importante alla poetica e allo stile dell'autore statunitense.

