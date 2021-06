I 3 dell'operazione drago, quando una scomparsa sfidò Bruce Lee ad un vero combattimento

Questa sera nelle tv italiane va in onda I 3 dell'operazione drago, ultima pellicola interpreta da Bruce Lee prima della sua prematura scomparsa nel 1973. Il film fonde le arti marziali agli intrighi spionistici alla 007, ma viene ricordato anche per un divertente aneddoto dal set.

Essendo già da tempo una star di fama internazionale e una vera e propria icona delle arti marziali in tutto il mondo, Bruce Lee veniva spesso sfidato da persone che volevano mettersi alla prova e vedere dal vivo quanto fosse effettivamente bravo a combattere. Un esempio di ciò si è verificato anche durante le riprese del film in questione, a Hong Kong, quando una comparsa lo sfidò per mettere alla prova il suo Jett Kune Do, il celebre stile di combattimento fondato dallo stesso Lee.

Secondo quanto raccontato dall'attore Bolo Yeung, che nel film veste i panni del villain, Lee accettò e i due iniziarono a lottare sul posto: a quanto pare erano entrambi in grado di mettere a segno dei colpi, ma la star era troppo veloce per il suo avversario, e lo sconfisse eseguendo un calcio alto. Altri hanno poi riferito che, invece di licenziarlo, dopo il combattimento Lee lo rimandò semplicemente al lavoro. Inoltre qualcuno afferma che non si è trattato di un caso isolato, ma che Lee combatté con altre comparse sul set della pellicola.

