3 novità molto interessanti su Prime Video da guardare questa settimana

Il catalogo Amazon Prime Video si arricchisce di molte novità nel corso del mese di febbraio. Ecco tre titoli, molto differenti tra loro, a cui dovete assolutamente dare una chance.

Certo, il Superbowl si è concluso da poco e il football poco ci riguarda... tuttavia, se qualcuno fosse appassionato del popolare sport, potrebbe apprezzare The Underdoggs. Il protagonista è Jaycen Jennings, un ex atleta ormai sul viale del tramonto, che si ritrova del tutto casualmente ad allenare una squadra di ragazzini. Riuscirà a riscattarsi, nonostante il suo pessimo carattere? Star assoluta del film diretto da Charles Stone III è Snoop Dogg: anche gli amanti del rap potrebbero avere un buon motivo per guardare questo film!

Sempre a proposito di musica, il 16 febbraio arriva su Prime l'ultima fatica cinematografica di Jennifer Lopez. Il trailer di This is me...Now: A Love Story ci prepara ad un viaggio elettrizzante nella carriera dell'artista. Diretto da Dave Mayers, il film presenta un taglio narrativo del tutto particolare, profondamente interconnesso all'album omonimo, che uscirà a sua volta proprio il 16 febbraio.

Infine, e per restare in tema di empowerment femminile, vi consigliamo la nuova commedia diretta da Michela Andreozzi: la trama di Pensati Sexy ruota attorno al personaggio di Maddalena (Diana Del Bufalo), protagonista di una tanto singolare quanto appassionante avventura alla scoperta di sé stessa e del suo valore.