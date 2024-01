3 grosse rivoluzioni che Deadpool 3 potrebbe portare nel MCU

Definirlo come uno dei film più attesi del Marvel Cinematic Universe odierno è riduttivo: l'hype per Deadpool 3 ormai aumenta di giorno in giorno anche perché sembra possa essere centrale per le prossime fasi del MCU. Cerchiamo di capire allora cosa potrebbe rivoluzionare.

Innanzi tutto potrebbe essere il film che introduce veramente i Mutanti all'interno del Marvel Cinematic Universe. Certo, sappiamo che Kamala Khan ha una mutazione, ma il concetto non è ancora stato inserito ufficialmente nella timeline MCU, almeno non per come lo conosciamo. Deadpool 3 potrebbe farlo proprio grazie alla presenza di Wolverine e chissà chi altri. Infatti avevamo immaginato 5 personaggi pre-MCU che potrebbero tornare in Deadpool 3.

Poi ci sono i suoi collegamenti con il resto dell'universo: sembra quasi che Deadpool 3 sarà il vero collegamento con The Kang Dynasty (sempre che si chiami ancora così) ma soprattutto con Secret Wars, facendo quindi da apripista per la prossima doppietta sugli Avengers, dove quindi ci aspettiamo la presenza anche di Wade Wilson.

Ultima rivoluzione è il rendere canonici diversi prodotti nati prima del Marvel Cinematic Universe e perché no pure durante (per esempio l'annosa questione di Agents of Shield). Deadpool 3 potrebbe definire finalmente il concetto di multiverso all'interno del MCU dando linee guida che valgano per tutti. Infatti ci chiedevamo se Deadpool 3 sarà il vero film Marvel sul multiverso.

E secondo voi vedremo tutte queste cose in Deadpool 3 oppure no? Diteci la vostra nei commenti.