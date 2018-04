3 From Hell, finite le riprese del film di Rob Zombie. Bill Moseley: "È un capolavoro!"

All'inizio dell'anno Rob Zombie aveva sorpreso tutti i fan annunciando l'imminente inizio dei lavori su 3 From Hell, sequel de La casa del diavolo e legata al franchise de La casa dei 1000 corpi, e a quanto pare la produzione del film sarebbe già terminata.

In realtà potrebbero non trattarsi di un vero e proprio sequel, essendo i protagonisti principali della vicenda tutti morti nel secondo film della serie, anche se la storia di questo nuovo progetto potrebbe anche essere slegata della mattanza della famiglia Firefly, ma ormai tale opzione sembra ormai scartata.



Con la fine delle riprese, infatti, è intervenuto via Facebook anche la star del film, Bill Moseley, storico interprete di Otis B. Driftwood, membro dei Firefly, descrivendo 3 From Hell come "un vero capolavoro".

Queste le sue parole: "Esausto ma felice, 3 From Hell è il capolavoro di Rob Zombie. La scorsa notte è stata davvero fantastica, abbiamo ottenuto tutte le riprese che ci servivano prima di terminare la produzione presso il Valuzat movie ranch nella cara vecchia Santa Clarita, e ora i camion sono pieni e per strada, gli attori hanno cambiato trucco per muoversi verso nuove avventure, il sole è tramontato e sto guidando in autostrada, miei cari spiriti animali, con i Doobie Brothers a riempirmi testa e cuore con abbastanza ritmo e allegria da permettermi di arrivare a casa a Los Angeles".



Insomma, non vediamo l'ora di saperne di più su 3 From Hell, di cui speriamo possa arrivare del materiale ufficiale a breve, tra pochi mesi. E voi, curiosi di vedere il nuovo film di Rob Zombie?