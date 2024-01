3 film da vedere questo weekend in streaming su Disney+: i nostri consigli

Come di consueto ecco i nostri consigli per scegliere cosa guardare questo weekend se siete abbonati a Disney+, tre lungometraggi un po' per tutti i gusti che vi aiuteranno se dovesse spuntare l'annosa domanda "ma cosa guardiamo stasera?".

Se avete voglia di qualcosa di leggero e demenziale non potete lasciarvi scappare Dodgeball, film diventato cult del genere con un Ben Stiller d'annata nel suo essere totalmente sopra le righe. Quando una palestra sull'orlo del fallimento scopre che l'unico modo che ha per salvarsi è giocare a Dodgeball, beh, dovranno provarci seriamente. Forse. Vi avevamo anche raccontato i motivi che rendono Dodgeball un capolavoro.

Cambiando completamente genere ci spostiamo su La sottile linea rossa di Terrence Malick, film di guerra esistenziale che racconta in maniera corale la battaglia tra Stati Uniti e Giappone per sull'isola di Guadalcanal. Tantissimi attori presenti anche solo per piccole parti come George Clooney, Sean Penn e Woody Harrelson per un war movie atipico ma incredibilmente affascinante.

Chiudiamo con Birdman di Alejandro Gonzalez Inarritu, la storia di un attore in crisi interpretato da Michael Keaton, che tenta di risollevarsi grazie a uno spettacolo teatrale, ma che dovrà affrontare una serie di problemi uno dietro l'altro. Un film che vi trascinerà dentro il suo vortice di piani-sequenza.

E voi li avete già visti questi film oppure no? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo ai film Disney+ di gennaio.