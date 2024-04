3 film da tenere d'occhio su Amazon Prime Video questa settimana

Salutato il weekend pasquale, diamo il bentornato al mese di aprile, pronto a riservare diverse sorprese agli abbonati di Amazon Prime Video, che potranno godere di nuovi film sin da questa settimana. Vi proponiamo tre titoli da tenere d'occhio per questo inizio di aprile all'insegna del cinema.

È disponibile da ieri sulla piattaforma Jumanji - Benvenuti nella giungla, film del 2017 e primo sequel del cult anni '90 con Robin Williams. Diretto da Jake Kasdan, il lungometraggio ripropone in chiave moderna le vicende del temibile gioco creato da Chris Van Allsburg nell'omonimo romanzo del 1981.

Nel cast Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Il franchise è tornato successivamente con Jumanji: The Next Level. Ecco la recensione di Jumanji - Benvenuti nella giungla.



Sempre dal 1° aprile, per tutti gli amanti di Angry Birds, è disponibile alla visione Angry Birds 2 - Nemici amici per sempre, film d'animazione sequel di Angry Birds e basato sull'omonima serie di videogiochi prodotta da Sony Pictures Imageworks.

Nel cast vocale star del calibro di Jason Sudeikis, Josh Gad, Danny McBride e Bill Hader.

Infine, chiudiamo con un titolo italiano, I migliori giorni, co-diretto da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, e parte di un dittico che comprende anche il film I peggiori giorni. Entrambi i film affrontano in maniera dissacrante il tema delle festività. Nel cast volti noti del cinema nostrano come Anna Foglietta, Max Tortora, Luca Argentero e Paolo Calabresi. Su Everyeye trovate la recensione de I migliori giorni, uscito nelle sale nel 2023.

