3 film sconosciuti di Denis Villeneuve che dovreste riscoprire

È tornato al cinema con un kolossal mastodontico che abbiamo adorato, come vi raccontavamo nella nostra recensione di Dune Parte 2, ma oggi vogliamo farvi riscoprire tre film di Denis Villeneuve meno conosciuti ma ugualmente splendidi.

Partiamo con Maelstrom, secondo film di Denis Villeneuve che già ne dimostrava la bravura registica. Dopo aver investito e ucciso per sbaglio un uomo, la protagonista del film pensa di togliersi la vita, ma non sa ancora cosa la aspetta. Tra allegoria, scelte morali, humor nero e l'acqua come elemento fondante, ha già tutti i germi che sbocceranno nel futuro del regista.

Poi mettiamo Polytechnique, tragico racconto del massacro del 6 dicembre 1989 all'École Polytechnique di Montréal, quando un venticinquenne uccise tredici studentesse e una dipendente dell'università. Un film freddo e cinico come la sua fotografia in bianco e nero, capace di trasformare un evento così terribile in un prodotto artistico di grande valore.

Chiudiamo con La donna che canta, candidato nel 2011 al Premio Oscar come Miglior film straniero. Una storia di madri e figli, che si intreccia alla guerra in Medio Oriente, fra rivolte, orrore e prigionia, con Denis Villeneuve che cerca il buono anche dove tutto è stato bruciato.

