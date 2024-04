3 film da non perdere questa settimana su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video dispone di un ampio catalogo che può soddisfare le molteplici esigenze degli spettatori, i quali possono attingere alle diverse categorie nelle quali la libreria streaming è divisa. Oggi vi consigliamo tre titoli per tre visioni imperdibili da recuperare in settimana per renderla ancora più cinefila del solito.

Se amate il franchise inaugurato nel 1993 da Steven Spielberg con Jurassic Park, potete immergervi nell'avventura a contatto con i dinosauri dell'ultimo film della saga, Jurassic World - Il dominio, che include anche il ritorno del cast originale al fianco di Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, composto da Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum. Non perdetevi nemmeno la nostra recensione di Jurassic World - Il dominio.

Se Il duro del Road House è uno dei film che più avete amato nella lunga carriera di Patrick Swayze non potete lasciarvi scappare l'occasione di vedere l'atteso remake di Doug Liman, Road House, con protagonisti Jake Gyllenhaal, che eredita il ruolo di star principale da Swayze, e il lottatore Conor McGregor al suo debutto nel mondo della recitazione. Anche in questo caso potete recuperare prima la nostra recensione di Road House.

Se invece in questo periodo preferite il cinema del passato, un'occasione imperdibile è recuperare Io e Annie, uno dei più grandi capolavori di Woody Allen, protagonista al fianco di una straordinaria Diane Keaton.

