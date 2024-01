3 film da non perdere su Prime Video perfetti per questo weekend

Il weekend è sempre il momento perfetto per concedersi una serata divano, film e popcorn: le piattaforme streaming sono le nostre perfette alleate in tal senso, e stavolta abbiamo quindi deciso di avventurarci nel catalogo Prime Video per suggerirvi qualcosa a cui dedicare la vostra attenzione prima che la nuova settimana ci richiami al dovere.

Impossibile non partire dal film del momento, quel Saltburn di Emerald Fennell che è sulla bocca di tutti sin dal suo esordio nel catalogo: la seconda opera della regista di Una Donna Promettente racconta il rapporto tra Ollie (Barry Keoghan), ragazzo dal passato difficile, e Felix (Jacob Elordi), rampollo di famiglia nobile. Un consiglio: non guardatelo con i vostri genitori!

A proposito di film che rischiano di togliervi il sonno, potrebbe essere il momento giusto per recuperare Midsommar: il film di Ari Aster con Florence Pugh nei panni di una ragazza che, in seguito alla morte dei genitori, si ritrova coinvolta in una strana cerimonia per il solstizio d'estate resterà su Prime Video ancora per pochi giorni, per cui il nostro consiglio è di non perdere tempo!

Per chi dovesse aver voglia di qualcosa di più rilassante e, magari, di farsi qualche risata senza troppe pretese ecco invece Fidanzata in Affitto, valso a Jennifer Lawrence una candidatura agli ultimi Golden Globes: qui troviamo la star di Hunger Games nei panni di una donna in difficoltà economiche che accetta la proposta di frequentare un 19enne impacciato per dargli una sveglia prima che inizi l'università. E voi, avete già visto i film in questione? Fatecelo sapere nei commenti!