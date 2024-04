3 film inaspettati presenti su Disney+ da vedere questa sera

Se vi siete stancati di serie TV infinite e non sapete più dove sbattere la testa tra uscite settimanali e binge watching... ecco tre film che potete gustarvi in questo venerdì sera, tutti presenti su Disney+.

The War – Il Pianeta delle Scimmie

Capitolo conclusivo della trilogia con protagonista il leader delle scimmie Cesare, il film è uscito nelle sale ormai sette anni fa, ma ancora adesso tiene banco per essere uno dei migliori prodotti distopici degli ultimi anni. La trilogia reboot del classico anni '60, partita nel 2011, ha visto un crescendo qualitativo, concludendosi con il botto e la piena consacrazione delle scimmie quali padrone assolute del nostro pianeta. La saga continuerà presto con il prossimo capitolo, Il Regno del Pianeta delle Scimmie che avrà un collegamento con l'originale.

Prometheus

La pellicola del 2012 ha dato il via al nuovo corso della saga con protagonista l’alieno più famoso del cinema. Prometheus è un prodotto raffinato, che non si è sottratto dal dividere in due il pubblico. C’è chi ha apprezzato il tentativo di dare una spiegazione alle origini degli “ingegneri” e chi, al contrario, ha storto il naso di fronte al lavoro di Ridley Scott. In ogni caso noi vi consigliamo di dargli una possibilità, per ammirare inoltre un’interpretazione di altissimo livello del replicante David 8, a cui Michael Fassbender ha prestato il volto. Ci teniamo a precisare che il nuovo corso ha visto un singolo sequel, Alien Covenant, a differenza di quanto ci si aspettava. Ma gli amanti di Alien potranno presto rifarsi con Alien Romulus che sarà vietato ai minori.

Jungle Cruise

Se siete alla ricerca di un prodotto che fa del puro e semplice intrattenimento il suo forte, questo film è quello che fa per voi. Protagonista è Dwayne “The Rock” Johnson, nei panni di un capitano di battello fluviale, ingaggiato per accompagnare in una missione nella giungla due fratelli esploratori. Una trama semplice quanto efficace, per ben 127 minuti di puro entertainment come la maggior parte dei film con protagonista l'attore americano di origini samoane.

