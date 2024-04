3 film che vi consigliamo di guardare questa settimana su Prime Video

Il catalogo Prime Video continua a non deludere: al netto dei tanti film presenti soltanto per il noleggio o previo abbonamento aggiuntivo, la piattaforma di Amazon continua infatti a proporci un gran numero di film che potrebbero rappresentare la svolta per una tranquilla serata infrasettimanale. Quali sono, dunque, i nostri consigli?

Il primo titolo a saltare all'occhio è sicuramente Gran Turismo: il film con Orlando Bloom e David Harbour ha raccolto pareri tutto sommato positivi soprattutto per l'aspetto visivo, e siamo sicuri che non deluderà gli amanti dei motori e della storica serie videoludica (per saperne di più, qui vi lasciamo la nostra recensione di Gran Turismo).

Chi ha voglia di una serata in famiglia da trascorrere magari in compagnia di figli ancora piccoli e non volesse limitarsi al solito classico Disney può invece rivolgersi a Shrek: il primo, iconico capitolo sulle avventure dell'orco verde è uno di quei film capaci di non passare mai di moda e di divertire davvero tutti, dai più piccoli ai più adulti.

Torniamo in Italia, invece, con un film che farà sicuramente felici gli amanti della comicità surreale di Maccio Capatonda: Il Migliore dei Mondi è l'ultima fatica dell'amatissimo comico, che qui interpreta un uomo risvegliatosi all'improvviso in un 2023 alternativo nel quale la tecnologia è rimasta ferma a quella degli anni '90. Qualunque sia la vostra scelta, comunque, noi vi auguriamo buona visione!

