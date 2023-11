3 cult imperdibili da recuperare in 4K a Natale grazie a Eagle Pictures

Oltre ai 7 imperdibili cofanetti di film e serie tv, la casa di produzione Eagle Pictures per il mese di dicembre 2023 propone anche le nuove edizioni 4k di tre cult del cinema mondiale che ogni cinefilo degno di questo nome farebbe bene a recuperare.

La prima è l’edizione 4K Ultra HD di BIANCANEVE E I SETTE ANNI, primo rivoluzionario lungometraggio animato di Walt Disney che torna in una nuova versione arricchita da tanti contenuti extra sul disco Blu-ray, tra cui giochi e attività per i più piccini: basato sull'omonima fiaba dei fratelli Grimm, Biancaneve e i sette nani è stato il primo lungometraggio d’animazione ad essere stato girato completamente a colori ed è ancora oggi considerato il miglior film animato di tutti i tempi.

Da mettere sotto l’albero, poi, torna anche PER UN PUGNO DI DOLLARI, primo capitolo della cosiddetta trilogia del dollaro diretta da Sergio Leone e interpretata da Clint Eastwood, edito per la collana 4KULT di Eagle Pictures dedicata alle riedizioni in 4K a tiratura limitata di film che hanno segnato la storia del cinema. Il film è proposto anche in due nuove edizioni DVD e Blu-ray con contenuti extra inediti.

Infine, sempre per la collana 4KULT di Eagle Pictures, è disponibile anche IL PIANISTA diretto da Roman Polański, tratto dal romanzo autobiografico di Władysław Szpilman, vincitore della Palma d'oro al Festival di Cannes nel 2002 e di 3 Premi Oscar nel 2003, tra cui Miglior regia a Roman Polański e Miglior attore protagonista a Adrien Brody.

Ricordiamo inoltre che tra le uscite home-video di Eagle Pictures per dicembre 2023 spiccano anche Titanic in 4K, Indiana Jones e Il quadrante del destino, Assassinio a Venezia e Gran Turismo.