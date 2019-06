3.1 milioni di dollari per Men in Black: International alle anteprime di mezzanotte

Mentre non dovrebbe rappresentare un problema per la Sony, che a quanto pare ha già coperto il budget di produzione di Men in Black: International, il nuovo capitolo reboot del franchise sci-fi diretto da F. Gary Gray (Fast & Furious 8) si è comportato in modo mediocre alle anteprime di mezzanotte americane.

In patria, infatti, il film con Chris Hemsworth e Tessa Thompson è uscito oggi, e nelle anteprime organizzate dalla Sony Pictures la nuova avventura degli Uomini in Nero ha incassato 3.1 milioni di dollari. Stando ai dati degli analisti, Men in Black: International dovrebbe chiudere il weekend d'apertura con 30 milioni di dollari nella sola America, con un totale a fine corsa in tutto il mondo tra i 100 e i 115 milioni di dollari.



L'intero budget sarebbe di 100 milioni, però a quanto pare sovrastimato perché diviso tra più partner. La Sony avrebbe infatti investito l'88% del budget totale, mentre il 18% lo avrebbero coperto la Hemisphere e la Tencent. Stando a nuovi report, inoltre, la Sony sarebbe già rientrata di 75 milioni di dollari grazie ai brand Lexus e Paul Smith, il che significa che con i 30 milioni d'apertura la compagnia rientrerebbe nel budget totale e inizierebbe a generare già profitto.



Men in Black: International è atteso nelle sale italiane il prossimo 25 luglio.