28 settimane dopo: Imogen Poots tornerebbe volentieri in un possibile sequel

Impegnata nella campagna promozionale per il suo ultimo film, il thriller horror Vivarium, Imogen Poots ha avuto la possibilità di parlare anche di un altro horror, quello che l'ha praticamente lanciata a Hollywood, ovvero 28 settimane dopo, uscito ormai nel lontano 2007 e di cui da sempre di parla di sequel.

L'attrice, che nel film interpretava la giovane protagonista, Tammy, il cui destino veniva lasciato nell'ambiguità in conclusione del film, ha detto che sarebbe più che disponibile a tornare per un eventuale sequel, non solo per dovere di riconoscenza verso un film che ne ha praticamente lanciato la carriera, ma anche perché il team dietro quel franchise comprendere due nomi di assoluto rilievo e comprovata professionalità come Danny Boyle e Alex Garland.

Movieweb ha intervistato l'attrice chiedendole proprio del suo interessamento a un eventuale sequel: "Oh, a pensarci è un'idea molto interessante. E' strana. Penso a quel film come al mio primo amore, perché è stato davvero il mio primo grande film e sono stata così fortunata da lavorare accanto ad attori fantastici come Rose Byrne e Jeremy Renner. Tutti gli altri attori incredibili. Ma si, assolutamente. Voglio dire, nel team c'erano anche Alex Garland e Danny Boyle. Danny Boyle era già Danny Boyle al tempo, ma ognuno di loro ha fatto cose incredibili da allora. Vorrei ancora Juan Carlos Fresnadillodo, perché è davvero eccezionale. Adoro quel film".

28 settimane dopo arrivò al cinema cinque anni dopo l'originale 28 giorni dopo ed era ambientato appunto a sei mesi dagli eventi del primo film. Da allora non si fa che parlare di un possibile "28 mesi dopo", con Danny Boyle che qualche mese fa rivelò di avere ripreso a collaborare con Garland su un'idea potenziale da sviluppare.

Juan Carlos Fresnadillo è al lavoro sul remake live-action Disney de La spada nella roccia.