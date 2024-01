28 giorni dopo, il sequel sarà il primo film di una trilogia!

Danny Boyle e Alex Garland lavoreranno ad un nuovo film dal titolo 28 anni dopo, thriller sequel del film del 2002 diretto da Boyle, 28 giorni dopo, nel quale un virus prenderà il sopravvento sulla civiltà. La novità riguarda il progetto, che si svilupperà su tre film basati sull'universo creato dal primo film e dal sequel del 2007.

Danny Boyle dirigerà sicuramente il primo film della nuova trilogia mentre Alex Garland si occuperà della scrittura di tutti e tre i capitoli.

Il budget per ognuno dei tre film si aggirerebbe intorno ai 75 milioni di dollari ed entrambi i registi parteciperanno al progetto anche nelle vesti di produttori.

Nel film del 2002 con Cillian Murphy, un potente virus che trasforma le persone in assassini esce da un laboratorio inglese e in 28 giorni l'epidemia dilaga per la città; i superstiti faranno gruppo per cercare di fuggire.

Nel cast anche Naomie Harris, Brendan Gleeson, Noah Huntley e Christopher Eccleston.

Dopo aver partecipato al sequel del 2007, Imogen Poots tornerebbe in un sequel di 28 settimane dopo. Tuttavia, al momento non ci sono ancora informazioni riguardo al cast del nuovo film diretto dal regista di Trainspotting Danny Boyle e nelle prossime settimane potrebbero esserci maggiori novità al riguardo.



Per un bel ripasso del franchise, su Everyeye trovate la recensione di 28 settimane dopo, diretto da Juan Carlos Fresnadillo.