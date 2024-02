28 anni dopo, svelata la data delle riprese? Cillian Murphy tornerà come attore

La saga di 28 giorni dopo continuerà con 28 anni dopo, un nuovo sequel che riporterà il regista Danny Boyle alla guida del franchise che agli inizi degli 2000 contribuì, insieme al remake di Dawn of the Dead di Zack Snyder, a rinvigorire il genere zombie.

In un nuovo aggiornamento, segnaliamo che su Production Weekly in queste ore è stato indicato che la produzione di 28 anni dopo di Danny Boyle inizierà a maggio. Inoltre, il sito rivela anche che Cillian Murphy tornerà come protagonista del film: la star di Oppenheimer, che divenne famosa in tutto il mondo proprio grazie a 28 giorni dopo, era già stato confermato come produttore del progetto, ma secondo le fonti dovrebbe riprese il ruolo di protagonista per un'altra avventura post-apocalittica dopo il recente lavoro in A Quiet Place: Parte 2 di John Krasinski.

Il mese scorso, nell’ambito di un’accesa guerra di offerte, Sony Pictures si è aggiudicata i diritti di produzione e distribuzione di 28 anni dopo: il film avrà un budget di circa 60 milioni di dollari, con un sequel già in cantiere che verrà presumibilmente girato l'anno prossimo.

Naturalmente vi terremo aggiornati, quindi se anche voi siete fan di lunga data della saga rimanete sintonizzati per tutte le prossime novità.