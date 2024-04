28 anni dopo: anche Jodie Comer nel sequel horror con Cillian Murphy?

Con le riprese di 28 anni dopo quasi pronte a partire, la produzione sta cercando l'attrice giusta per la parte di co-protagonista al fianco di Cillian Murphy, e potrebbe averla trovata in Jodie Comer.

Il famoso insider Daniel Richtman, infatti, riferisce che Jodie Comer è in trattative per recitare in 28 anni dopo, un sequel/revival della saga horror britannica iniziata con 28 giorni dopo, il film che ha reso celebre l'attore neo-premio Oscar Cillian Murphy: ulteriori novità sul cast dovrebbero essere annunciate molto presto, poiché le riprese del film dovrebbero iniziare tra qualche settimana, nel mese di maggio 2024. Come confermato in precedenza, Cillian Murphy tornerà come attore protagonista, oltre a ricoprire anche il ruolo di produttore.

Jodie Comer, meglio conosciuta per il successo televisivo di Killing Eve, si è fatta apprezzare al cinema nell'acclamato The Last Duel di Ridley Scott al fianco di Matt Damon, Ben Affleck e Adam Driver, e molto presto la rivedremo nell'attesissimo The Bikeriders di Jeff Nichols, insieme ad Austin Butler e To Hardy.

Per quanto riguarda 28 anni dopo, il film dovrebbe avere un budget di 60 milioni di dollari: non si conoscono dettagli sulla trama, ma sappiamo che Sony ha annunciato una trilogia interamente sceneggiata da Alex Garland. Danny Boyle dirigerà solo il primo capitolo, e sarà produttore dei due sequel.

