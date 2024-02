28 anni dopo, Cillian Murphy conferma il ritorno alla saga: 'Sono disponibile'

In questi giorni è stato confermato che Cillian Murphy tornerà come produttore per 28 anni dopo, nuovo capitolo della famosa saga zombie britannica creata da Danny Boyle e Alex Garland, ma durante una nuova intervista la star di Oppenheimer ha commentato il suo possibile coinvolgimento come attore.

Come si legge su Variety, infatti, a domanda specifica su un possibile ritorno come protagonista in 28 anni dopo per riprendere i panni dell'iconico sopravvissuto Jim nel nuovo film, l'interprete di Oppenheimer ha stuzzicato i fan replicando con due semplici e ottimistiche parole: "Sono disponibile".

Questa piccola anticipazione fa pensare che Cillian Murphy apparirà nei panni di Jim in 28 anni dopo, ma non è dato sapere quanto sarà estesa la sua presenza nel film o se sarà di nuovo lui il protagonista: certo è che, in qualità di produttore esecutivo del progetto, la star sarà coinvolta in maniera sostanziale dietro le quinte del film, insieme al regista Danny Boyle e allo sceneggiatore Alex Garland, e chiaramente i fan si aspettano di vederlo anche davanti alla cinepresa. Che l'esperienza passata sul set di A Quiet Place 2 di John Krasinski abbia fatto tornare a Cillian Murphy la voglia di misurarsi con i pericolosi scenari del post-apocalittico?

Ricordiamo che 28 anni dopo sarà il primo capitolo di una nuova saga, con il progetto che avrà massima priorità per Sony Pictures: le riprese dovrebbero partire già quest'anno in vista di un'uscita per il 2025.