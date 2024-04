28 anni dopo: Charlie Hunnam nel cast dell'horror con Cillian Murphy e Jodie Comer?

Dopo le voci di corridoio riguardanti il possibile casting di Jodie Comer nel cast di 28 anni dopo, in queste ore per l'atteso horror britannico con protagonista Cillian Murphy è stato fatto anche il nome di Charlie Hunnam.

L'attore di Sons of Anarchy, visto recentemente nel blockbuster fantascientifico di Zack Snyder Rebel Moon: Parte 1 - Figlia del Fuoco, è stato citato dal noto insider Daniel Richtman, che lo ha indicato come in trattative per unirsi al cast di 28 anni dopo: non ci sono dettagli sul ruolo richiesto né ulteriori conferme che provino la trattativa in corso, ma continueremo a monitorare la situazione per tenervi aggiornati. A questo proposito vale la pena ricordare che le riprese di 28 anni dopo partiranno a maggio 2024, fra poche settimane, dunque è lecito aspettarsi importanti novità nei prossimi giorni.

28 giorni dopo è stato un enorme successo nel 2002, e il ritorno del regista Danny Boyle e dello sceneggiatore Alex Garland per questo attesissimo sequel, che sarà interpretato nuovamente dal protagonista originale Cillian Murphy (la cui carriera fu lanciata proprio dall'horror londinese a base di zombie/infetti) non fa che aumentare la curiosità intorno al progetto.

La stessa Sony Pictures sembra credere molto nel potenziale della saga, dato che ha già annunciato una trilogia di 28 anni dopo, con altri due film in cantiere: Danny Boyle tornerà come produttore per i successivi episodi, affidando i compiti di regia a qualcun altro, mentre Garland scriverà le sceneggiature di tutti e tre i film.

