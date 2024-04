28 anni dopo, Alex Garland: 'Ho avuto un'idea troppo buona per non fare i sequel'

Dopo le prime novità su 28 anni dopo: Parte 2, lo sceneggiatore della saga di 28 giorni dopo Alex Garland ha svelato nuovi dettagli sulla trilogia attualmente in sviluppo in casa Sony Pictures.

"In parte ha a che fare con il passare del tempo", ha detto l'autore a io9 durante una nuova intervista promozionale per l'uscita del suo nuovo film Civil War. “Sembra stupido, ma rimani bloccato. Originariamente ho scritto 28 giorni dopo quasi come una gag, ma poi sono rimasto ancorato per forza di cose al gioco di quel titolo: 28 giorni dopo, 28 settimane dopo...Ormai 28 mesi dopo era da escludere, perché è passato troppo tempo. E 28 settimane dopo era già stato fatto da altri. E quindi ci siamo ritrovati con questo enorme intervallo di tempo: escludendo 28 secoli dopo, avevamo solo 28 anni dopo! E per fortuna è passato abbastanza tempo dal film originale per giustificare quel titolo."

Garland, che scriverà le sceneggiature di tutti e tre i nuovi film di 28 anni dopo, ognuno dei quali sarà diretto da un regista diverso partendo con Danny Boyle, autore del film originale, ha aggiunto: "Ma, naturalmente, c’erano anche altri fattori importanti, oltre alla semplice tempistica. Danny era interessato a farlo, i produttori erano interessati a farlo e io in effetti ho avuto un'idea molto buona e interessante che, beh, semplicemente non ho potuto più ignorare. Dovevo metterla su carta. In tutti questi anni ho provato a scrivere il sequel di 28 giorni dopo ma non avevo mai trovato uno spunto che mi sembrasse degno di essere trasformato in un film, ma stavolta è stato diverso. Immagino che ne parleremo prossimamente."

Inoltre, al podcast ReelBlend, Garland ha anticipato qualche piccolissimo dettaglio sulla trama di 28 anni dopo: "La storia del film è legata al tempo. Ha a che fare con il passare del tempo e pensare a quale effetto avrà il passare del tempo sulla nostra civiltà. È quello che tradizionalmente chiamereste uno stato post-apocalittico? Oppure qualcos'altro ha iniziato a manifestarsi, in questi anni? Il tempo è davvero al centro del motore del film."

Le riprese di 28 anni dopo: Parte 1 inizieranno nelle prossime settimane. Per altri contenuti scoprite 5 segreti su Civil War, il nuovo film scritto e diretto da Alex Garland in arrivo nei cinema italiani da domani 18 aprile distribuito da 01 Distribution.

GODZILLA E KONG - IL NUOVO IMPERO STEELBOOK 1 (4K Ultra HD Blu è uno dei più venduti oggi su