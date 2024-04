28 anni dopo: Parte 2, la regista di The Marvels dirigerà il sequel con Cillian Murphy

Mentre proseguono le indiscrezioni sul cast di 28 anni dopo, l'attesissimo sequel di 28 giorni dopo, emergono importanti novità sul suo sequel, 28 anni dopo: Parte 2.

Stando a Deadline e The Hollywood Reporter, infatti, la regista di The Marvels Nia DaCosta dirigerà 28 anni dopo: Parte 2, il secondo film della prossima trilogia horror targata Sony. Danny Boyle, il regista dietro al film originale del 2002 28 giorni dopo, come noto tornerà a dirigere il primo film sequel, scritto dallo sceneggiatore Alex Garland: Garland, regista del film di prossima uscita Civil War, ha scritto l'intera nuova trilogia di 28 anni dopo, con ogni capitolo che sarà assegnato ad un regista diverso. Quello di Nia Da Costa è il secondo nome ad unirsi al team, col regista del terzo capitolo ancora sconosciuto.

Cillian Murphy, che è diventato famoso grazie all'originale 28 giorni dopo e che ha recentemente vinto l'Oscar per il suo ruolo da protagonista in Oppenheimer di Christopher Nolan, sarà produttore della trilogia e protagonista, almeno del primo episodio: al momento non è chiaro se la star tornerà anche nei successivi episodi. Nel cast di 28 anni dopo dovrebbe esserci anche Jodie Comer, che secondo le indiscrezioni sarebbe attualmente in trattative.

Per quanto riguarda Nia DaCosta, la regista con 28 anni dopo: Parte 2 ritornerà all'horror dopo il successo di Candyman, della Universal e Jason Blum, sequel dell'omonimo horror del 1992 uscito nei cinema nel 2021 con protagonista Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett e Colman Domingo.

