27 volte in bianco: Katherine Heigl e il trampolino di lancio dopo Grey's Anatomy

Questa sera alle 21:20 su Canale 5 andrà in onda 27 volte in bianco, pellicola che sfruttò la sempre più crescente popolarità di Katherine Heigl, che lentamente ma inesorabilmente preparava il suo addio alla serie Grey's Anatomy per dedicarsi completamente alla carriera cinematografica, e la commedia sembrava il suo terreno prediletto.

L'attrice avrebbe definitivamente detto addio a Grey's Anatomy alla fine del 2010, ma intanto aveva già preparato il terreno a un suo possibile futuro da stella della commedia sentimentale, anche se in maniera un po' più articolata del solito. Non ci trovammo davanti scelte alla Julia Roberts o Meg Ryan, per dire, ma anzi fin da subito la Heigl scelse un progetto decisamente insolito come Molto incinta, del re della commedia contemporanea Judd Apatow.

Non la classica storia d'amore, ma piuttosto di non amore, con un improbabile Seth Rogen come partner. In 27 volte in bianco interpreta una ragazza molto altruista, Jane, che continua a vedere gli altri convolare a nozze senza che a lei questo onore arrivi mai (il titolo deriva dai vestiti che ha conservato in tutte le sue partecipazioni di nozze). Quando incontrerà Kevin, i due non potrebbero essere più agli antopodi, con Jane che vede il matrimonio come il coronamento di una vita e un sogno da realizzare, mentre Kevin lo identifica come l'ultima delle schiavitù legalizzate rimaste.

La pellicola, uscita nel 2008, si rivelò un grande successo commerciale e poteva contare anche sulla sceneggiatura di Aline Brosh McKenna, già autrice dello script de Il diavolo veste Prada. Con 30 milioni di budget, 27 volte in bianco schizzò al box-office con oltre 160 milioni di dollari di incasso e spianò la strada alla carriera della Heigl, che replicò questo sensazionale traguardo già dal film successivo, La dura verità, stavolta in coppia con Gerard Butler.