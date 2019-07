Il 26 luglio, al Giffoni Film Festival, sarà celebrato il Batman Day 2019

A pochi giorni dal suo ingresso ufficiale nella Comic-Con Hall of Fame, il Cavaliere Oscuro sarà celebrato anche al Giffoni Film Festival, dove si terranno diversi eventi in onore del Batman Day 2019.

Domani venerdì 26 luglio infatti Warner Bros. e DC Comics celebreranno il Cavaliere Oscuro alle ore 16 con una Masterclass dal titolo #Batman80 - Il Mito del Cavaliere Oscuro che ha illuminato per sempre il mondo dei Comics, moderata da Manlio Castagna e presenziata dal disegnatore DC Comics Carmine Di Giandomenico.

Alle ore 17 verrà poi presentato, in anteprima nazionale, Batman: Hush, l’adattamento animato di uno dei fumetti più amati ed acclamati della storia editoriale del personaggio: il film a sua volta sarà disponibile dal 20 Agosto in anteprima esclusiva su Infinity, anche in 4K UHD.

La giornata dedicata a Batman si concluderà infine con la proiezione dell’ultimo episodio della quinta e ultima stagione di Gotham (in onda su Premium ACTION e disponibile su Infinity).

"Batman si connette con tutti, non importa da quale parte del mondo si provenga: Batman è l’eroe di tutti", ha dichiarato Pam Lifford, Presidente della Warner Bros. Brands and Experiences, durante la cerimonia che qualche giorno ha portato ufficialmente Batman nella Comic-Con Hall of Fame. "Ecco perché ha grande risonanza attraverso ogni mezzo: fumetti, cartoni animati, programmi TV, giocattoli, videogiochi, persino giostre a tema e francobolli. Batman è ovunque".

"I fumetti sono il laboratorio di prova per Batman. È il momento in cui ci prendiamo dei rischi, dove sperimentiamo nuove idee, nuovi concetti e trame", ha aggiunto il Publisher di DC Comics Dan DiDio. "Questi esperimenti a loro volta ispirano altri artisti, filmmakers e scrittori. Mi piace vedere che le storie su cui abbiamo lavorato diventano la base per altri media come videogiochi, film e programmi TV".

Intanto, cresce l'attesa per The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro: il film uscirà il 25 giugno 2021 e vanterà la fotografia di Greig Fraser.

