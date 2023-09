23 Jump Street si farà? Tutto sul sequel con Jonah Hill e Channing Tatum

Sono ormai trascorsi quasi 10 anni dall'uscita in sala di 22 Jump Street, secondo e finora ultimo capitolo della saga con protagonisti Jonah Hill e Channing Tatum: da allora le notizie su un possibile sequel sono state molteplici e spesso in contrasto tra loro, ma i fan non sembrano voler smettere di sperare.

Qualche tempo dopo l'uscita di 22 Jump Street, infatti, la produzione di un 23 Jump Street sembrava cosa praticamente certa: in cabina di regia avrebbe dovuto sedersi Rodney Rothman, mentre Chris Miller e Phil Lord avrebbero dovuto rivestire stavolta soltanto il ruolo di produttori (i loro impegni non gli permettevano di dedicarsi anche stavolta alla regia).

Da allora, però, è stato tutto un alternarsi di silenzi e dichiarazioni poco ottimiste, fino a quelle parole di Jonah Hill che oggi ancora sembrano mettere una pietra tombale sul progetto: "I film di Jump Street erano divertenti perché si prendevano gioco di sequel e reboot, ma ora anche questo è diventato un enorme sequel o reboot. È come se fossimo diventati ciò che prendevamo in giro" spiegò qualche tempo fa l'attore di The Wolf of Wall Street. E voi, sperate ancora che la cosa vada in porto? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di 22 Jump Street.