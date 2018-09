22 Luglio, la strage di Utoya secondo Paul Greengrass nel trailer del film Netlifx

È stato rilasciato online il primo, emozionante trailer ufficiale dell'atteso 22 Luglio, nuovo film scritto e diretto da Paul Greengrass (Captain Phillips, Jason Bourne) in uscita su Netflix che racconta con il solito taglio politico e thriller del regista la terribile strage di Utoya.

Era il 22 Luglio del 2011 quando la Norvegia venne sconvolta da due attentati. Il primo fu attuato mediante un autobomba posta davanti al Palazzo del primo ministro Norvegese, Jens Stoltenberg. L'esplosione causò la morte di 8 persone e il ferimento di 209, di cui 12 in modo estremamente grave.

Eppure è soprattutto la sparatoria nell'Isoletta di Utoya ad aver sconvolto l'opinione pubblica.



Il secondo attentato era infatti pensato in modo consequenziale al primo dal trentaduenne norvegese Anders Behring Breivik, simpatizzante dell'estrema destra intenzionato a colpire al cuore il Partito Laburista Norvegese. Nell'isola c'era un raduno di giovani esponenti del partito. Breivik raggiunse Utoya travestendosi da poliziotto e, non appena sul posto, aprì il fuoco sui partecipanti, uccidendo 69 persone e ferendone 110, 55 in modo grave.



22 Luglio racconterà proprio quei tragici eventi. Il film sarà presentato in questi giorni in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, mentre l'uscita su Netflix è prevista per il prossimo 10 ottobre.