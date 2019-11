21 Bridges: il personaggio di Sienna Miller scritto originariamente per un uomo

Sienna Miller e Chadwick Boseman interpretano i due personaggi principali di 21 Bridges, poliziesco diretto da Brian Kirk, che vede gli investigatori del NYPD, Frankie e Andre, correre contro il tempo per dare la caccia a delle persone che hanno ucciso dei poliziotti a New York. E in un'intervista è stato svelato un particolare.

Chiacchierando con CinemaBlend, Sienna Miller ha spiegato:"Penso che tutti facciano un viaggio. Si svolge in una notte quindi ci sono tanti cambiamenti che possono avvenire. Ma la posta in gioco è molto alta e le persone devono rispondere a questo. Penso che sia quello che mi ha spinto sulla sceneggiatura. Sembrava un film eccitante e molto frenetico, con personaggi davvero profondi e molto complicati, praticamente tutto quello che si cerca in qualcosa del genere".

Chadwick Boseman ha parlato dei cambiamenti che il regista, Brian Kirk, era pronto a fare per valorizzare meglio i personaggi e la trama:"Questi personaggi sono completamente cambiati. In effetti, Frankie era un uomo".



Ma non si è trattato dell'unica modifica rispetto alle origini:"Questi personaggi erano completamente diversi da com'erano prima. Mi sento come se il mio personaggio abbia più un'influenza politica, che sia una persona con un codice. E praticamente tutto quel retroscena è roba che abbiamo inventato insieme. [...] Il crimine che era stato fatto era lo stesso. Il cameratismo della polizia era lo stesso. Ma Andre era una cosa completamente diversa" ha concluso Boseman.

Chadwick Boseman e la sua drastica soluzione per NY vengono mostrate in una clip del film di Kirk. L'attore è anche protagonista del trailer di 21 Bridges, distribuito dal 22 novembre nelle sale americane.