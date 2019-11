21 Bridges: nella clip del film la drastica soluzione di Chadwick Boseman alla crisi di NY

21 Bridges sarà nelle sale tra poco più di due settimane e la clip fresca di riprese che vi presentiamo sembra dare la giusta scarica di adrenalina per vedere il film nel migliore dei modi. Nel video il detective Andre Davis (Chadwick Boseman) fa fronte alla difficile situazione in cui versa Manhattan: niente e nessuno potrà entrare o uscire.

La sinossi ufficiale recita: "21 Bridges segue le vicende del decorato detective Andre Davis, spinto ad una vera e propria caccia all'uomo dopo la morte di due poliziotti e la scoperta di una gigantesca cospirazione . Mentre la notte volge al termine, i contorni sbiadiscono, confondendo su chi sia l'inseguitore e chi il fuggitivo. Quando la ricerca si intensifica, vengono prese misure estreme per impedire agli assassini di fuggire da Manhattan mentre le autorità chiudono tutti i ventuno ponti per impedire l'ingresso o l'uscita dall'isola."



La pellicola di delinea come un thriller senza esclusioni di colpi e non ci saremmo aspettati di meno da un film prodotto dai fratelli Joe ed Anthony Russo, che hanno addirittura lasciato il set di Avengers:Endgame per dirigere il progetto.



Nel video appena distribuito vediamo proprio la chiusura dei 21 ponti che collegano Manhattan alla terra ferma per ordine di Davis: un massiccio spiegamento di forze e di uomini interviene prontamente, ma basterà a sventare la minaccia che incombe su New York? Lo scopriremo il 22 novembre, data d'uscita del film: qui il trailer di 21 Bridges.



La pellicola è seguita da Brian Kirk (Game of Thrones, Boardwalk Empire) alla regia, da Adam Mervis e Matthew Michael Carnahan (World War Z) alla sceneggiatura, mentre nel cast abbiamo Chadwick Boseman, Sienna Miller, Stephan James, Keith David, Taylor Kitsch e J. K. Simmons.